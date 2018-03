FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die geplante Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy hat den Aktien deutscher Versorger am Montagmorgen deutlichen Rückenwind verliehen. Innogy-Papiere schnellten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum letzten Xetra-Schlusskurs um 15,87 Prozent auf 40,01 Euro nach oben. Die Aktien der Dax-Konzerne Eon und RWE, die sich neu aufstellen wollen, legten um 6,47 Prozent beziehungsweise 5,83 Euro zu.

Eon will zunächst die RWE-Tochter Innogy kaufen. Danach wird das gerade mal zwei Jahre alte Ökostromunternehmen zerschlagen: RWE wird das Geschäft mit erneuerbaren Energien bekommen und zudem Eons Aktivitäten in dem Bereich übernehmen. Eon will sich künftig vor allem auf Energienetze konzentrieren.

Innogy-Anteilseigner sollen nach aktuellem Stand 40 Euro je Aktie in bar erhalten - den Angebotspreis von 36,76 Euro sowie den Zahlungen aus den unterstellten Innogy-Dividenden von 3,24 pro Aktie für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 zusammen./mis/fba

