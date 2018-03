Innovationen wie die automatische optische Ausrichtung von Substrat zu Schablone (EVA Vision Alignment), rückzieh- und versenkbare Niederhalterbleche oder Dosiermodule (iPag) zum zusätzlichen Aufbringen von Kleber oder Lotpaste nach dem Druckvorgang, ein intuitives Maschinen-Bedienkonzept (Simplex) und 3D-Drucker prägen den Markt. Primärer Treiber der Innovationskraft sind Kundenprojekte. "Diese Kundenorientierung ist für uns ein Garant für stabiles Wachstum", betont Jakob Szekeresch, Geschäftsführer von Ekra Automatisierungssysteme. Das Unternehmen profiliert sich seit nunmehr 70 Jahren mit seinen Standard- und Sonderlösungen für verschiedenste Anforderungen als starker Partner für Drucklösungen in der Elektronikfertigung.

Zusätzlichen Rückenwind erhält das Unternehmen seit dem Zusammenschluss mit der Asys Group im Jahr 2005, denn im Asys-Verbund lassen sich Synergien effizient nutzen. Dass alle Zeiger vehement auf Wachstum stehen und das Geschäft floriert, wird am Firmensitz in Bönnigheim bemerkbar: Hier werden die Kapazitäten dieses Jahr erweitert und die Entwicklungs- und Produktionsflächen um 1600 m² ausgebaut. Der Spatenstich solle noch im Frühjahr stattfinden, führt Szekeresch aus. Er erklärt: "Wir haben inzwischen eine Auftragslage erreicht, in der es nötig ist unsere Fertigungsfläche zu erweitern. So werden wir auch weiterhin optimal auf Kundenanfragen reagieren können."

Ein weiterer Punkt sind die steigenden Anforderungen an Lösungen für die flexible Fertigung. "Kunden in Europa müssen sehr schnell auf die wechselnden Bedürfnisse am Markt reagieren. Sie erwarten von uns, dass ihr Investment solchen Anforderungen folgen kann", erläutert Szekeresch. Das fordert Kapazitäten, sowohl personell als auch räumlich.

Flexibel, modular und einfach Optionen rüsten

Torsten Vegelahn, Produktmanager Serio, berichtet von extremem Wettbewerbsdruck in der Elektronikfertigung. Kunden optimieren Rüst- und Wechselzeiten, investieren in Projekte zur Fehlererkennung und -vermeidung, fordern clevere und sichere Lösungen. "In Gesprächen mit Kunden haben wir dann Ideen zur Optimierung unserer Prozesse gefunden", merkt Vegelahn an.

Beispielsweise wurde der Wechsel von Dispensmodulen sicherer, schnell und nachvollziehbar gestaltet. Auch die Leiterplattenunterstützung wurde optimiert. Klare Ziele dabei: mögliche Fehlbedienung eliminieren, Zuverlässigkeit steigern, Schrottkosten senken. Die unterschiedlichen Anwendungen benötigen verschiedene Module, wie iPags oder ein Greifsystem, die entsprechend gerüstet werden müssen. Aktuell sind diese Module entweder in der Maschine fest verbaut oder lassen sich durch den Bediener austauschen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...