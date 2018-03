Der DAX konnte sich nach seinem starken Rutsch in den letzten Tagen fangen. Die Volatilität hat sich wieder normalisiert und ist eher unauffällig. Wie schon in meiner letzten Video-Analyse zum DAX ist es wichtig, das große Bild emotionslos zu sehen. Durch eine fundierte Chartanalyse ist dieses möglich. Doch jede Analyse, so gut sie auch sein mag, kann natürlich keine Gewissheit für Trader bringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...