Den starken Tagesgewinn vom vergangenen Freitag kann der Ölpreis am Montag zunächst halten. Neue Zahlen zu US-Bohrlöchern stärken den Kurs.

Die Ölpreise haben sich am Montag nur wenig bewegt. Sie konnten damit den starken Anstieg vom Freitag vorerst halten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai kostete am Morgen 65,46 US-Dollar. Das waren drei Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur ...

