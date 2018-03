The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.03.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.03.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA US780153AJ19 ROYAL CARIB.CR. 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US988498AC50 YUM BRANDS 07/18 BD01 BON USD N

CA XFRA CH0194273162 PFBK SCHW.HYP. 12-18 573 BD02 BON CHF N

CA XFRA RU000A0JRCJ6 RUSSIAN FED. 11-18 BD02 BON RUB N

CA XFRA US380956AC63 GOLDCORP 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US912796NW50 US TREASURY BILL 03/15/18 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828J686 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA US947075AD98 WEATHERFORD INTL 08/18 BD02 BON USD N

CA CEXG XFRA USP22575AF47 CEMEX S.A.B. 13/21 REGS BD02 BON USD N

CA EI7P XFRA XS0518184667 EIB EUR.INV.BK 10/18 MTN BD02 BON EUR N

CA FTFF XFRA XS0906420574 FIAT CHRY.F. 13/18 MTN BD02 BON EUR N

CA UOY4 XFRA XS1379591602 CADES 16/18 FLR MTN REGS BD02 BON USD N

CA SF2 XFRA AU000000ARH2 AUSTRALASIAN RES LTD EQ00 EQU EUR N

CA P4A1 XFRA BMG2156K1484 CHINA PAPER HLDGS DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA RT4 XFRA HK0625038465 RREEF CHINA COMM. TR. UTS EQ00 EQU EUR N