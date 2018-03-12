FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.03.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.03.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.03.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.03.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.301 EUR
25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.146 EUR
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2N2 XFRA US64704V1061 NEW MEDIA INVES.GR.DL-,01 0.301 EUR
25F XFRA US4195961010 HAVERTY FURNITURE DL 1 0.146 EUR