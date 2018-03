DAX - Bullischer Wochenauftakt (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Seitwärts/aufwärts Rückblick: Nach dem Einbruch an die Unterstützung bei 11.722 Punkten zog der DAX in der Vorwoche in einer dynamischen Aufwärtsbewegung über die Hürden bei 12.050 und 12.232 Punkten an und erreichte am Freitag den Widerstand bei 12.400 Punkten. Dort prallte der Index zunächst nach unten ab. Allerdings konnte sich der Markt kurz vor dem Erreichen der kurzfristigen Aufwärtstrendlinie wieder stabilisieren und die Aufwärtsbewegung fortsetzen. In der Vorbörse startet der Index mit einem Aufwärtsgap in die neue Woche und nimmt dabei bereits die Hürden zwischen 12.480 und 12.500 Punkten ins Visier. Charttechnischer Ausblick (Stand:...

