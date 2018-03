Jetzt ist Geduld gefragt

Die Aktienbörsen haben sich in der vergangenen Woche fast durchweg erholt, nur der Nikkei225 unterbot seine Stop-Loss Marke; Status daher auch hier: "Warten". Die "Börsenampel" steht weiterhin auf "Gelb". Aktuell befinden sich die Börsen in einer Zeit der "Unentschiedenheit". Es gilt "Geduld" zu üben. An den Aktienmärkten sind die Risiken immer noch höher als die Chancen.

Zusammenfassung:

? "Warten". Durch aktuelle Gegenbewegung (neue O-Säule) wurde Stop-Loss ausgelöst. Der DAX befindet sich jedoch weiterhin im Aufwärtstrend.

Trend und Kursziele:

Trend : ? steigend

Kursziele : moderat 14.000, ambitioniert 24.600

Gültigkeit : solange 9.676 (5) nicht unterschritten werden

