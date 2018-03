Frankfurt (ots) -



Pascoe Naturmedizin ist von dem "Great Place to Work" Institut in der Allianz Zentrale in Frankfurt am Main in Kooperation mit dem Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft (BVMW) als bester Arbeitgeber in Hessen ausgezeichnet worden. Glücklich und sichtlich berührt haben die Eheleute Pascoe, beide Geschäftsführer des gleichnamigen Unternehmens, zusammen mit einigen Mitarbeitern den begehrten Arbeitgeberpreis entgegengenommen. Annette D. Pascoe appellierte an die anwesenden Unternehmer und Führungskräfte:



"Wertschätzen Sie Ihre Mitarbeiter, denn sie stellen Ihnen das Wertvollste zur Verfügung was sie haben: Einen Teil ihrer Lebenszeit und ihr Know-how. Wir Führungskräfte sind dafür verantwortlich, unseren Mitarbeitern einen Sinn für ihre Arbeit zu geben und sie gemäß ihren Stärken einzusetzen. Damit geben Sie echte Lebensqualität und Sie können sicher sein, Sie bekommen es doppelt und dreifach zurück"



Pascoe steht für das Konzept der ganzheitlichen Unternehmensführung. Dass dieser Ansatz greift, zeigen die hervorragenden Abstimmungsergebnisse der Mitarbeiter, die Gesundheitsquote sowie die positiven Geschäftsergebnisse. Vorausgegangen war der Auszeichnung eine anonyme Befragung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pascoe zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen in das Management, Identifikation, berufliche Entwicklung und Work-Life-Balance.



Jürgen F. Pascoe: "Wir freuen uns und sind natürlich stolz darauf, dass wir nun auch hier in Hessen den ersten Platz belegen. Einen herzlichen Dank an unsere Mitarbeiter für dieses großartige Abstimmungsergebnis."



Gesundheit und außergewöhnliche Momente



Besonders ist auch das Gesundheitsmanagement bei Pascoe: Mitarbeiter können aus Angeboten wie Massagen, sportlichen Aktivitäten wie Kung-Fu oder Yoga und einer naturmedizinischen Beratung ihr individuelles Gesundheitsprogramm zusammenstellen. In der Pascoe Präventionslounge können alle Pascorbin® (hochdosierte Vitamin-C-Infusionen) erhalten. Davon profitieren Unternehmen und Mitarbeiter gleichermaßen: Pascoe Naturmedizin hat durch die angebotenen Gesundheitsmaßnahmen die Gesundheitsquote im Vergleich zum Branchendurchschnitt um rund 50% erhöhen können. Dafür wurde das Unternehmen auch mit dem Gesundheitspreis ausgezeichnet.



Und für außergewöhnliche Leistungen, die über die Norm hinausgehen, hat das Unternehmen außerdem eine Magic-Moment-Beauftragte, die sich individuelle Geschenke für Kunden und Mitarbeiter einfallen lässt.



Das Unternehmen befindet sich auf Erfolgskurs und freut sich über stetiges Wachstum. Die Mitarbeiterzahl wächst und der Bau des neuen Firmengebäudes in Gießen ist in vollem Gange. Dass die Mitarbeiter auf dieser Reise nicht vergessen werden, zeigt die jüngste Auszeichnung.



Über Pascoe Naturmedizin



Das Familienunternehmen Pascoe Naturmedizin erforscht, entwickelt und produziert seit über 120 Jahren pflanzliche Arzneimittel sowie Vitamin-Produkte und Nahrungsergänzungsmittel im mittelhessischen Gießen. Mit dem umfangreichen Produktsortiment, das über 200 Produkte für verschiedenste Anwendungsbereiche umfasst, ist Pascoe Naturmedizin einzigartig. Die Strategie aus ganzheitlicher Unternehmensführung, qualitativ hochwertigsten Produkten und nachhaltiger Produktion sorgt für ein anhaltendes Wachstum des Traditionsunternehmens.



