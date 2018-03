IRW-PRESS: Graphite Energy Corp.: Graphite Energy Corp. beginnt im Graphitkonzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux mit den Bohrungen

Vancouver, B.C. (12. März 2018) - Graphite Energy Corp. (CSE:GRE, OTC:GRXXF, FWB:G0A) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Bohrungen in seinem Graphitkonzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux eingeleitet hat. Die Firma George Downing Estate Drilling Ltd. aus Abitibi, Quebec hat vergangene Woche ihr Team samt Bohrausrüstung auf dem Gelände stationiert, um mit den Kernbohrungen über insgesamt 300 Bohrmeter zu beginnen. Neben anderen geophysikalischen Zielzonen werden sich die Bohrungen auf den Bereich rund um die alte Graphitabbaustätte konzentrieren, die in den späten 1950er Jahren und frühen 1980er Jahren das Zentrum der historischen Explorationsaktivitäten bildete.

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Afzaal Pirzada, P.Geo., von Geomap Exploration Inc., einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Pirzada ist ein Mitglied der Engineers and Geoscientists of British Columbia und besitzt eine eingeschränkte Genehmigung für die Order of Geologists of Quebec (OGQ). Er fungiert auch als President und Chief Executive Officer des Unternehmens.

Über Graphite Energy Corp. Graphite Energy Corp. ist ein kanadischer Emittent, der an der Canadian Securities Exchange gelistet ist. Das Unternehmen ist derzeit mit der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada beschäftigt und besitzt 100 % der Anteile und am Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux, das unweit der Stadt Mont-Laurier im Süden der Provinz Quebec liegt. Das Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux besteht aus 14 Claims und erstreckt sich über eine Gesamtfläche von 738,12 Hektar. Ziel des Unternehmens ist es, das Graphit-Konzessionsgebiet Lac Aux Bouleaux zu explorieren und - wenn es die Umstände rechtfertigen - auch zu erschließen. FÜR DAS BOARD VON GRAPHITE ENERGY CORP gez. Afzaal Pirzada Afzaal Pirzada President & Chief Executive Officer

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter der Rufnummer (604) 428-7050.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung und haben den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen gemäß der anwendbaren Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf die Geschäftsaussichten des Unternehmens, einschließlich Aussagen zum Erkundungsbohrprogramm des Unternehmens, dem zeitlichen Ablauf und der Durchführung eines solchen Programms, darauf, ob das Unternehmen das Konzessionsgebiet explorieren kann sowie auf die Ergebnisse der Explorationstätigkeiten. Obwohl solche zukunftsgerichteten Informationen vom Unternehmen in gutem Glauben zum Ausdruck gebracht werden und nach Meinung des Unternehmens auf einer angemessenen Grundlage basieren, nehmen sie Bezug auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beinhalten somit auch inhärente Risiken und Unsicherheiten. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung werdem am Tag ihrer Veröffentlichung getätigt. Das Unternehmen betont ausdrücklich, dass es weder die Absicht noch die Verpflichtung hat, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren - weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

