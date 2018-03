Der deutsche Leitindex hat eine starke Handelswoche hnter sich. Der DAX legte satte 400 Punkte bzw. 3,6 Prozent zu. Am Freitag schloss er bei 12.347 Punkten. Und das obwohl US-Präsident Donald Trump mit seinen geplanten Strafzöllen für Unruhe an den Märkten gesorgt hatte. Marktidee: AmazonBei Amazon läuft es seit längerem prächtig. In der vergangenen Woche gab es die Meldung, dass Amazon über die Etablierung eines eigenen Giro-Konto-Modells nachdenkt. Die Aktie zeigte sich jedenfalls nach einem kurzen Rücksetzer im Februar zuletzt wieder von ihrer starken Seite. Am Freitag kletterte der Kurs auf ein neues Rekordhoch.