ROM (Dow Jones)--Der italienische Energiekonzern Eni verkauft einen Anteil von 10 Prozent an dem Shorouk-Projekt vor der ägyptischen Küste für 934 Millionen US-Dollar an Mubadala Petroleum. Gleichzeitig gab der Konzern die Beteiligung an zwei Konzessionen in Abu Dhabi für 875 Millionen Dollar bekannt.

Die Eni SpA ist der Betreiber der Shorouk-Konzession und hält über ihre Tochtergesellschaft Italian Egyptian Oil Company 60 Prozent der Anteile. Rosneft und BP halten sind mit 30 bzw. 10 Prozent an dem Gasfeld beteiligt. Mubadala Petroleum ist eine Tochtergesellschaft der Mubadala Investment Co.

Eni erwirbt zudem einen Anteil von 5 Prozent am Offshore-Ölfeld Lower Zakum und eine 10-prozentige Beteiligung an den Offshore-Ölfeldern Umm Shaif und Nasr, allesamt vor der Küste Abu Dhabis. Die Konzession gilt für eine Dauer von 40 Jahren.

March 12, 2018

