An der Wall Street ging am Freitagabend die Post ab. Dank starker Arbeitsmarktdaten gepaart mit einem schwächeren Lohnwachstum stieg der Dow Jones um 440 Punkte. Die Technologiebörse Nasdaq erklomm sogar ein neues Allzeithoch. Die positiven Vorgaben sind auch in Asien und Europa zu spüren. Der DAX könnte sich deshalb einer wichtigen Marke nähern.

