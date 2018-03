Schwyz - Die Preise für Wohneigentum sind im Kanton Schwyz Ende 2017 wieder angestiegen. Bei den Mietwohnungen ist das Angebot nach wie vor sehr gross, was die Mietpreise sinken lässt.

Eigentumswohnungen

Die Schwyzer Wohneigentumsmärkte befinden sich in guter Verfassung. Jüngst waren wieder beachtliche Preissteigerungen zu beobachten: Im vierten Quartal 2017 lagen die Transaktionspreise für durchschnittliche Eigentumswohnungen mit gutem Ausbaustandard um 3.7 Prozent über dem Vorjahreswert. Besonders hoch im Kurs stehen bei Wohnungskäufern die Regionen March und Höfe. Darüber hinaus wird das Angebot an Stockwerkeigentum in Küssnacht, aber auch in Schwyz erweitert. Aufgrund der guten Wirtschaftslage und attraktiver Finanzierungskonditionen ist im gesamten Kanton mit einer anhaltend regen Nachfrage nach Eigentumswohnungen zu rechnen.

Einfamilienhäuser

Im Segment der Einfamilienhäuser entwickeln sich die Preise ebenfalls nach oben, wenn auch nicht so stark wie bei den Eigentumswohnungen. Derzeit wird im kantonalen Mittel ein durchschnittliches, fünfjähriges Einfamilienhaus mit gutem Ausbaustandard für knapp zwei Prozent mehr gehandelt als noch vor einem Jahr. Am deutlichsten stieg die Zahlungsbereitschaft im Bezirk Einsiedeln sowie der Region Schwyz an, wo zum Teil noch Objekte für 1.5 Millionen Franken und weniger zu haben sind. Aber auch in höherpreisigen Gebieten wie beispielsweise in Wollerau oder Altendorf zogen die Preise jüngst wieder an. Auch künftig dürfte im Kanton Schwyz das knappe Angebot an Häusern auf eine hohe Nachfrage treffen.

Mietwohnungen

Anders als die Eigenheimmärkte ist der Schwyzer Markt für Mietwohnungen überdurchschnittlich gut versorgt. Letztes Jahr waren über 2'000 Objekte zur Vermietung ausgeschrieben. Das entspricht 8% des gesamten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...