Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Deutsche Post nach Zahlen von 37 auf 35 Euro gesenkt. Die Einstufung belasse er auf "Market-Perform", schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Montag vorliegenden Studie. Das 2017er-Ergebnis habe keine Überraschungen geboten. Das leicht gesenkte Kursziel gehe zum einem auf eine etwas vorsichtigere Bewertung des Sektors zurück. Zudem könnten die bis 2020 gesetzten Ziele etwas zu ambitioniert sein und das Gewinnwachstum in der Paket- und Briefsparte nicht so hoch ausfallen wie zuletzt./zb/ag Datum der Analyse: 12.03.2018

