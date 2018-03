Das Primäaufkommen erreichte in der Vorwoche, die zweite Woche in Folge, über EUR 30 Mrd. Die EUR 32 Mrd. Emissionsvolumen entstammen 46 Tranchen von 39 Emittenten. Jeweils EUR 12 Mrd. entfielen dabei auf den Financial- bzw. SSA-Bereich, während Unternehmensanleihen mit knapp EUR 8 Mrd. wöchentliches Emissionsvolumen doch ein wenig zurück blieben. Innerhalb des Financial-Segments entfielen knapp 60 % auf den Senior Kapitalrang. Laufzeitentechnisch führte zum wiederholten Male das 7-10 jährige Segment das Tableau an (32 %). Variabel verzinste Anleihen machten 13 % der Emissionen aus. Diese Woche erwarten wir unter anderem Emissionen der BPCE (Senior Non Preferred, Dual...

