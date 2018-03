Der Gabelstapler-Hersteller JUNGHEINRICH will seinen Umsatz bis 2020 auf 4 Mrd. € steigern und sieht sich nach einem erfolgreichen Jahr auf einem guten Weg. Um dieses Ziel zu erreichen, werde der Konzern seinen Umsatz pro Jahr um 7 % steigern, erklärte der Vorstand am Mittwoch in Hamburg. Im vergangenen Jahr erhöhte JUNGHEINRICH den Umsatz um 11 % auf 3,4 Mrd. € und den Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) um mehr als 20 % auf einen Rekordwert von knapp 260 Mio. €. Nach Steuern blieben 182 Mio. € übrig, das waren gut 18 % mehr als im Vorjahr. Im kommenden Jahr rechnet JUNGHEINRICH mit einem Umsatz zwischen 3,6 und 3,7 Mrd. € und einem Ebit zwischen 270 bis 280 Mio. €.Erstmals produzierte JUNGHEINRICH mehr als 120.000 Fahrzeuge. Demnach baute der Konzern im vergangenen Jahr vor allem seine Marktanteile in Asien und Nordamerika aus, in Europa blieben sie stabil bei 21,5 %. In seinem Kernmarkt steht der Konzern damit an zweiter Stelle der Hersteller.



Dies ist ein Ausschnitt aus der aktuellen Termin-Börse Nr. 10 vom 10.3.2018.



