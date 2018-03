Wie die Financial Times berichtet, sei eine Platzierung von Saudi-Aramco-Aktien in diesem Jahr nicht wahrscheinlich. Der saudische Staat will offenbar Anteile im Wert von 100 Mrd. Dollar zu Aktien machen. Insgesamt will die saudische Regierung erreichen, dass der Ölkonzern mit zwei Milliarden Dollar bewertet wird. Nach wie vor offen ist, an welcher Börse die Anteilsscheine platziert werden. In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...