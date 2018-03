Frankfurt - Seit dem Herbst ist es in den USA und der Eurozone zu Anstiegen der Kapitalmarktzinsen gekommen, so die Analysten der Helaba.Ein wichtiger Einflussfaktor, wenngleich nicht der einzige, sei der Anstieg der Inflationserwartungen gewesen. Vor dem Hintergrund der robusten konjunkturellen Perspektiven sei es in beiden Währungsräumen auch zu verstärkten Erwartungen bezüglich restriktiverer geldpolitischer Ausrichtungen gekommen. In den USA hätten die Zinserwartungen deutlich zugelegt, sodass im Verlauf des Jahres 2018 drei Zinserhöhungen seitens der FED vollständig eskomptiert seien. In der Eurozone seien die Erwartungen steigender Zinsen noch gedämpft, mit der EZB-Ratssitzung in der letzten Woche sei aber das erste Signal für ein Auslaufen der Netto-Anleihekäufe im Herbst des Jahres gegeben worden. Eine Zinswende sollte daher 2019 ins Kalkül gezogen werden.

