Politisch ist Russland ein Riese, wirtschaftlich bleibt es unter seinen Möglichkeiten. Das bremst auch den Handel mit Deutschland. Die deutsche Wirtschaft fragt vor allem: Kommt bald ein Ende der Sanktionen?

Was hat der deutsche Verbraucher davon, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin weitere sechs Jahre an der Macht bleibt? Er wird es ordentlich warm haben, denn Russland ist und bleibt zuverlässig der größte Lieferant von Erdgas und Öl für Deutschland. Sollte die neue Gaspipeline Nord Stream 2 durch die Ostsee direkt nach Deutschland gebaut werden, wird der russische Anteil am deutschen und europäischen Verbrauch sogar noch steigen - sehr zum Missfallen der EU-Kommission und der östlichen EU-Mitglieder, die vor übergroßer Abhängigkeit von Moskau warnen.

Doch falls der deutsche Verbraucher nach der Präsidentenwahl am 18. März auf einen Job im Russland-Geschäft hofft, wird es schwierig. Der bilaterale Wirtschaftsaustausch läuft insgesamt auf Sparflamme. Das liegt zum einen an der politischen Großwetterlage seit Russlands Übergriffen auf die Ukraine 2014. Die EU und die USA haben Sanktionen verhängt, Moskau hat mit eigenen Strafmaßnahmen geantwortet.

Das niedrige Niveau liegt aber auch an fehlenden Reformen in Russland, an der Abhängigkeit vom Ölpreis, an der einseitigen Rohstoffwirtschaft, an Korruption und der bürokratischen Gängelung von Firmen. Das größte Land der Welt ist schon in den vergangenen Jahren unter seinen Möglichkeiten geblieben, die Wirtschaftsleistung ist nur etwa so hoch wie die der Benelux-Staaten. Der russische Verbraucher hat zuletzt vier Jahre in Folge hinnehmen müssen, dass er real weniger im Geldbeutel hatte.

Wenig deutet darauf hin, dass der Kremlchef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...