LONDON (dpa-AFX) - Der britische Industriekonzern Melrose Industries will mit einer höheren Übernahmeofferte die Aktionäre des ebenfalls britischen Komponentenherstellers GKN für sich gewinnen. Das GKN-Management lehnt bislang eine Übernahme durch Melrose ab und versucht, sich mit einer Teilfusion mit dem US-Anbieter Dana davor zu retten. Melrose bietet nun 467 Pence je Aktie nach zuvor 430,1 Pence, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Offerte bewertet GKN nun insgesamt mit rund 8,1 Milliarden Britischen Pfund (rund 9,1 Milliarden Euro).

Die GKN-Aktionäre haben nun Zeit bis zum 29. März, das Übernahmeangebot anzunehmen. Melrose schloss eine weitere Aufstockung der Offerte aus.

GKN spaltet sich derzeit in einen Auto- und einen Luftfahrtzulieferer auf, um die Milliarden-Offerte von Melrose abzuwehren. Erst in der vergangenen Woche kündigte GKN an, dass seine Autozuliefersparte durch Dana übernommen werden soll. 3,5 Milliarden US-Dollar sollen in Aktien fließen, zudem weitere 1,6 Milliarden Dollar in bar. Obendrauf kommen noch Pensionsverpflichtungen für rund 1 Milliarde Dollar./mne/tav/fba

ISIN GB0030646508

AXC0083 2018-03-12/09:43