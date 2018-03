12.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: FMA (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die dänische Versicherungsaufsicht Finanstilsynet (Danish Financial Supervisory Authority) hat der FMA mitgeteilt, dass sie mit Verfügung vom 4. März 2018 der Alpha Insurance A/S untersagt hat Neugeschäft zu zeichnen und bestehende Verträge zu verlängern. Das Verbot bezieht sich auch auf das Geschäft in Österreich, für das der dänische Versicherer im Dienstleistungsverkehr angemeldet ist. Verbraucher können sich mit Fragen unmittelbar an die dänische Aufsicht...

