BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen haben angesichts der am Montag geplanten Unterzeichnung des Koalitionsvertrages von Union und SPD darüber hinaus gehende Maßnahmen in mehreren Bereichen verlangt. Die neue Regierung habe "100 Tage Bewährungsfrist" verdient, müsse aber "in diesen 100 Tagen über den Koalitionsvertrag deutlich hinaus wachsen", forderte die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Denn dieser Koalitionsvertrag enthält große Lücken gerade bei den Zukunftsherausforderungen."

Allem voran komme der Klimaschutz in dem Vertrag "nicht vor", kritisierte Baerbock. "Diese Lücke muss gefüllt werden." Baerbock nannte es ein "mehr als deutliches Zeichen", dass mit dem bisherigen Staatssekretär Rainer Baake einer der Schaffer der Energiewende diesen Koalitionsvertrag so nicht mittragen könne. Hier müsse die Koalition "deutlich nachliefern". Jüngste Pläne der Energieversorger Eon und RWE zur Neuordnung zeigten, dass man "völlig verwirrt" sei. "Eon und RWE haben mit ihrer Entscheidung deutlich gemacht, sie wissen nicht, wohin", sagte Baerbock.

Baerbock forderte zudem eine Finanzierung der Digitalisierungsmaßnahmen durch einen Verkauf der Bundesanteile an der Telekom und mehr Mittel für die Armutsbekämpfung. Auch hier klaffe "eine große Lücke im Koalitionsvertrag". In den 100 Tagen müsse in dem Bereich deutlich nachgeschärft werden. Baerbock forderte unter anderem einen "Kinderzuschlag". Auch das geplante Kita-Qualitätsgesetz greife deutlich zu kurz.

March 12, 2018

