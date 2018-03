Die Deutsche Bank ist Deutschlands Nummer eins in der Finanzbranche (Rang zwei: Commerzbank) und zählt auch weltweit zu den führenden Geldinstituten. Deutsche Bank Aktionäre benötigten in den vergangenen Jahren starke Nerven: Auf Zehn-Jahres-Sicht weist die Deutsche Bank-Aktie einen Kursrückgang von durchschnittlich -10,5% jährlich aus. Eine Kapitalanlage in Höhe von 10.000...

Den vollständigen Artikel lesen ...