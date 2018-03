Victoria Real AG: Die Victoria Real AG informiert über beabsichtigte strategische Neuausrichtung der Gesellschaft

München, 12.03.2018 - Die Victoria Real AG informiert über eine beabsichtigte strategische Neuausrichtung der Gesellschaft. Es ist geplant, die Gesellschaft in Black Pearl Digital AG um zu benennen und den Vorstand neu zu besetzen. Der gegenwärtige Vorstand Herr Robert Käß wird aus dem Vorstand ausscheiden, gleichzeitig bleibt die Navigator Equity Solutions SE Mehrheitsgesellschafter des Unternehmens.

Der neu zu berufende Vorstand Herr Dr. Florian Pfingsten, beabsichtigt die Black Pearl Digital AG als Beratungs- und Beteiligungsgesellschaft im Bereich wachstumsstarker Technologieunternehmen zu positionieren. Dabei wird das Unternehmen auf die zukunftsträchtigen Bereiche "Digital Transformation", "Fintech" und "Digital Assets" fokussieren. Ziel der Black Pearl Digital AG ist es, die betreuten Portfoliounternehmen neben der reinen Bereitstellung von Finanzierungsmitteln auch operativ, insbesondere bei der Umsetzung von strategischen und finanzorientierten Themen, tatkräftig zu unterstützen.

Herr Dr. Pfingsten bringt langjährige Erfahrung im Venture Capital und Private Equity Bereich, sowie in der Führung börsennotierter Unternehmen mit. Es ist weiter beabsichtigt, die Umfirmierung der Gesellschaft sowie die Veränderungen in den Organen zügig umzusetzen, um den Außenauftritt der Victoria Real AG an die geplante, neue strategische Ausrichtung anzupassen.

Die Gesellschaft plant zeitnah die Einladung zu einer Hauptversammlung, um die entsprechenden Satzungsänderungen von den Aktionären beschließen zu lassen.

