Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--An den europäischen Börsen legen die Kurse zum Wochenauftakt erst einmal kräftig zu. Der Euro-Stoxx-50 steigt im frühen Handel um 0,6 Prozent auf 3.440 Punkte. Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 12.436 Punkte - den bisher höchsten Stand in diesem Monat. Dabei liegen alle DAX-Werte im Plus mit Ausnahme von Prosiebensat.1, die mit einem Minus von 1,7 Prozent unter einer Abstufung und dem am Freitagabend anstehenden DAX-Abstieg leiden. Besonders stark im Aufwind liegen die Aktien der Versorger.

Grund ist die geplante Übernahme der RWE-Tochter Innogy durch Eon. Eon will die knapp 76-prozentige Beteiligung an Innogy übernehmen, RWE erhält dafür 17 Prozent an Eon. Eon hat es vor allem auf das Strom- und Gasnetz von Innogy abgesehen. RWE wiederum will das Innogy-Geschäft mit Windstrom und Solarenergie wieder bei sich eingliedern und hat ähnliches mit dem Erneuerbaren-Bereich von Eon vor.

Damit steigt RWE zu einem der größten Stromerzeuger Europas auf. Nebenbei beenden beide Unternehmen so ihre Rivalität und RWE wird sogar zum wichtigen Aktionär bei Eon. Den Minderheitsaktionären von Innogy bietet Eon 40 Euro je Stück. RWE gewinnen gut 10 Prozent, Eon 4,3 Prozent und Innogy 15,5 Prozent. Mit 39,82 Euro liegen sie am geplanten Übernahmepreis. Der europäische Stoxx-Versorger-Index steigt um 2,1 Prozent und führt damit die Gewinnerliste an.

TecDAX am 18-Jahres-Hoch

Stark zeigt sich auch der TecDAX, der um 1,1 Prozent steigt und mit 2.722 Punkten das Hoch von Ende Januar fast erreicht hat. Da hatte der TecDAX den höchsten Stand seit dem Platzen der Technologieblase vor knapp 18 Jahren markiert. Nun hat sich die Stimmung für Technologiewerte schon wieder durchgreifend verbessert: Die beiden Nasdaq-Indizes sind an Wall Street am Freitag auf neue Rekordstände ausgebrochen und haben so ihre Konsolidierung beendet.

Im TecDAX steigen Morphosys um 4,3 Prozent auf 83 Euro, nachdem sich sowohl die Deutsche als auch die Commerzbank positiv zu den Perspektiven geäußert haben.

Trump kann Autotitel trotz Drohung mit Zöllen nicht mehr bremsen

Während der Index der Rohstoffwerte 0,4 Prozent verliert und so immer noch unter den geplanten Stahlzöllen leidet, können neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump die Autotitel nicht mehr bremsen. Am Wochenende sagte Trump bei einem Auftritt in Pennsylvania, dass Mercedes-Benz und BMW mit Zöllen belegt würden, sollte die EU ihre Zölle auf US-Waren nicht abschaffen. Zudem konnten die EU und die USA ihren Streit über die protektionistische Politik Trumps nicht beilegen. Die EU fordert, dass die USA Stahl aus der EU von den Zöllen ausnehmen. Der Auto-Index steigt um 0,8 Prozent. Die Nase vor haben VW, die sich um 1,5 Prozent erholen.

Deutsche bringt DWS an die Börse

Daneben steht die Deutsche Bank im Blick. Sie hat Details zum Börsengang ihrer Vermögensverwaltung DWS veröffentlicht. Sie will zunächst bis zu 25 Prozent der Aktien für 30 bis 36 Euro an die Börse bringen und hofft auf einen Erlös von bis zu 1,8 Milliarden Euro. Ein Paket von 5 Prozent vom Emissionsvolumen soll der japanische Versicherungskonzern Nippon Life erhalten. Die Aktie soll am 23. März erstmals gehandelt werden. Deutsche Bank legen um 0,8 Prozent zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.433,20 0,37 12,66 -2,02 Stoxx-50 3.019,84 0,12 3,47 -4,97 DAX 12.406,81 0,49 60,13 -3,95 MDAX 26.289,59 0,63 164,70 0,34 TecDAX 2.717,74 0,94 25,31 7,46 SDAX 12.223,76 0,62 75,89 2,83 FTSE 7.222,95 -0,02 -1,56 -6,03 CAC 5.283,32 0,17 8,92 -0,55 Bund-Future 157,03% -0,02 -1,38 INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.335,74 1,77 440,53 2,49 S&P-500 2.786,57 1,74 47,60 4,22 Nasdaq-Comp. 7.560,81 1,79 132,86 9,52 Nasdaq-100 7.101,18 1,93 134,75 11,02 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,26 0,4 2,26 106,0 5 Jahre 2,66 0,7 2,65 73,5 7 Jahre 2,82 0,9 2,81 57,2 10 Jahre 2,90 0,6 2,89 45,4 30 Jahre 3,16 0,4 3,16 9,6 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:01 Uhr Fr, 17.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,2328 +0,14% 1,2328 1,2323 +2,6% EUR/JPY 131,26 -0,27% 131,26 131,76 -3,0% EUR/CHF 1,1705 -0,03% 1,1705 1,1706 -0,1% EUR/GBP 0,8889 +0,03% 0,8889 1,1257 -0,0% USD/JPY 106,48 -0,42% 106,48 106,92 -5,5% GBP/USD 1,3869 +0,11% 1,3869 1,3872 +2,6% Bitcoin BTC/USD 9.603,99 -0,3% 9.603,99 9.065,17 -29,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,82 62,04 -0,4% -0,22 +2,4% Brent/ICE 65,27 65,49 -0,3% -0,22 -0,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.320,72 1.323,13 -0,2% -2,41 +1,4% Silber (Spot) 16,51 16,59 -0,5% -0,08 -2,5% Platin (Spot) 960,70 964,00 -0,3% -3,30 +3,4% Kupfer-Future 3,13 3,13 +0,1% +0,00 -5,5% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2018 04:35 ET (08:35 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.