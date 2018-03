SiteLock wird bevorzugter Website-Security-Provider von WHMCS



Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - SiteLock, der weltweit führende Anbieter im Bereich der Website-Security-Lösungen, gab heute eine Partnerschaft mit WHMCS bekannt, der führenden Automatisierungsplattform, die Abrechnungsoptionen für Webhosting bereitstellt. Die Partnerschaft macht SiteLock zum ersten Anbieter für Website-Sicherheit, der in die WHMCS MarketConnect-Plattform integriert ist, und gibt Webhosting-Unternehmen Zugang zu einer ganzen Reihe branchenführender Lösungen, die Malware aufspüren und entschärfen können, darunter Find, Fix, Defend und SiteLock 911.



"Das Thema Sicherheit hat sich, da Cyberbedrohungen kontinuierlich zunehmen und für Schlagzeilen sorgen, zur Top-Priorität für Webhosting-Unternehmen und ihre Kunden entwickelt", erklärt Matt Pugh, CEO von WHMCS. "Die Partnerschaft mit SiteLock ermöglicht uns, unser Portfolio an MarketConnect Cloud-Service-Angeboten zu erweitern und Webhostern Zugang zu erschwinglichen, branchenführenden Website-Sicherheitslösungen zu geben, mit all der Automatisierung und dem Komfort, den die MarketConnect-Plattform zu bieten hat".



Eine Website wird durchschnittlich 59 Mal pro Tag attackiert (https://blog.sitelock.com/2017/12/website-security-insider-q3-2017/) - dies sind erstaunliche 168 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Cyberkriminellen werden immer raffinierter und auch die Bedrohungslandschaft an sich entwickelt sich ständig weiter - die Sicherung von Websites darf nicht länger auf sich warten lassen, und zahleiche Unternehmen verlassen sich darauf, dass Dienstleister wie WHMCS diese Sicherheitslösungen als Teil eines Full-Service-Angebots bereitstellen, um den Markteinführungsprozess zu vereinfachen und zu rationalisieren.



Die von WHMCS betreuten Webhosting-Unternehmen haben dank der Partnerschaft ab jetzt Zugang zur SiteLock-Suite mit leistungsstarken Website-Sicherheitslösungen, darunter branchenführende Scanner, die Malware und Schwachstellen automatisch aufspüren und entschärfen, und eine Web Application Firewall (WAF), die ein Content Delivery Network (CDN) umfasst. Die Produkte werden sowohl einzeln als auch in Form von Paketen, die speziell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind, erhältlich sein.



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit WHMCS, die uns zum bevorzugten Anbieter von Sicherheitslösungen für Websites macht", sagt Tom Serani, Executive Vice President Business Development bei SiteLock. "Die Nachfrage nach Cybersicherheit nimmt weiter zu, und unser kombiniertes Angebot bietet Webhostern und ihren Kunden jede Menge Synergieeffekte. Diese Partnerschaft wird, zusätzlich zum überlegenen und proaktiven Website-Schutz, neue Einnahmequellen für WHMCS-Kunden erschließen, die ihren Endkunden nun eine umfassendere Lösung anbieten können".



Informationen zu SiteLock



SiteLock, ein weltweiter Marktführer im Bereich der Website-Security-Lösungen, ist der einzige Anbieter, der einen vollständigen, cloudbasierten Schutz für Websites liefern kann. Die 360-Grad-Überwachung erkennt und entschärft Bedrohungen, verhindert zukünftige Angriffe, beschleunigt die Performance der Website, ist PCI-konform und für Unternehmen aller Größenordnungen geeignet. Das im Jahre 2008 gegründete Sitelock betreut über 12 Millionen Websites weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter sitelock.com (https://www.sitelock.com/).



Informationen zu WHMCS



WHMCS, die führende Webhosting-Automation-Plattform, automatisiert und vereinfacht die Abläufe für Webhosting-Unternehmen auf der ganzen Welt und bietet über ein einziges, zentrales Bedienfeld die Integration mit allen populären Webhostern, Domain Registraren und cloudbasierten Diensten, um den Bereitstellungs- und Einrichtungsprozess vollständig zu automatisieren. WHMCS wurde 2003 etabliert und hat sich als zuverlässiger Spitzenpartner in Sachen Automatisierung bewährt, auf den mehr als 45.000 Unternehmen bei ihrer geschäftlichen Skalierung und Erfolgsstrategie vertrauen. Weitere Informationen finden Sie unter whmcs.com.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/277072/sitelock_logo.jpg



OTS: SiteLock newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129874 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129874.rss2



Pressekontakt: sitelock@walkersands.com 312-964-9122