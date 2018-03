"Wenig zukunftsgerichtet": Das Urteil der Wirtschaft zum Koalitionsvertrag fällt vernichtend aus. Nun widerspricht CDU-Generalin Kramp-Karrenbauer.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Kritik der Wirtschaft am Koalitionsvertrag von Union und SPD zurückgewiesen. Sie kündigte am Montag im ZDF eine konstruktive und kritische Zusammenarbeit mit der deutschen Wirtschaft an.

Gerade der Handelsstreit mit den USA zeige, dass die Regierung bei der Vertretung deutscher Interessen "eine starke Achse" mit der deutschen Wirtschaft bilden müsse. Die Vorwürfe, dass die neue Koalition nicht genug für die Sicherung der Zukunft und die Begrenzung der Lasten für die Betriebe tun wolle, nannte sie "nicht ganz so berechtigt".

Zuvor hatte der Präsident des Industrieverbandes BDI, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...