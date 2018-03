Zürich - Nach den Verlusten in der Vorwoche setzten die Börsen in der letzten Handelswoche zu einem Rebound an. Geholfen haben gute Arbeitsmarktdaten aus den USA mit wieder abnehmendem Lohndruck. Der S&P500 gewann 3.5% und der Nasdaq sogar 4.2%. In Europa verteuerte sich der Stoxx 600 um 3.1%. Trotz relativer schwacher Autowerte stieg der Dax um 3.6%. Gute Performer waren RWE (+12.7%), Infineon (+10%) und SAP (+7.2%). Der SMI (+3.5%) holte seine Verluste ebenfalls auf. SGS, Sika und Givaudan führten das Tableau der Kursgewinner an.

Bei den Währungen bewegte sich der EUR/USD über die Woche nicht und schloss bei 1.23. Die EZB wurde an ihrer Sitzung etwas restriktiver und hat die Möglichkeit einer Erhöhung des QE aus ihrer Pressemitteilung gestrichen. Davon hat wahrscheinlich der CHF profitiert, der sich gegenüber der Einheitswährung um mehr als 1% abschwächte. Ein USD kostete per Wochenschluss 95 Rappen.

Die Zinsen in den USA stiegen leicht an, verbleiben aber mit 2.89% unter der psychologisch wichtigen Marke von 3.0%. Die Zinsen in Deutschland für zehnjährige Anleihen stehen bei 0.65% und handeln damit etwa 10 Basispunkte unter dem Höchst von Ende Januar. Wir denken, dass sich die Beruhigung an der Zinsfront fortsetzen wird.

Der Ölpreis entwickelte sich seitwärts. Momentan sind weder Faktoren für die ...

