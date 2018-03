FRANKFURT (dpa-AFX) - Gute Vorgaben von den Übersee-Börsen und deutliche Kursgewinne bei den Aktien deutscher Energieversorger haben den Dax am Montag weiter vorangetrieben. Der Leitindex Dax gewann in der ersten Handelsstunde 0,55 Prozent auf 12 414,78 Punkte. Damit knüpfte das Barometer an seine Erholung der Vorwoche an, in der es um rund dreieinhalb Prozent zugelegt hatte. Die Marke von 12 400 Punkten hat der Dax nun wieder geknackt.

Am Montag lagen an der Spitze RWE und Eon mit einem Kurszuwachs von mehr als 10 beziehungsweise mehr als 5 Prozent - die beiden Konzerne teilen sich den Ökostromanbieter Innogy nun unter sich auf. Innogy gewannen als Top-Wert im MDax sogar fast 15 Prozent.

Am Freitag hatte ein starker US-Arbeitsmarktbericht den New Yorker Aktienmarkt deutlich angetrieben mit einem Rekordhoch beim Techwerte-Index Nasdaq 100 . Auch in Asien gab es zum Wochenauftakt durchweg kräftige Gewinne. "Optimismus und Risikobereitschaft sind zurück. Die Anleger werden wieder mutiger", konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Der jüngste Optimismus an den US-Börsen stecke auch die europäischen Investoren an.

In den Reihen hinter dem Dax ging es zum Wochenauftakt für den MDax der mittelgroßen Werte um 0,69 Prozent auf 26 306,13 Punkte hoch. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,00 Prozent auf 2719,37 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,42 Prozent zu.

Zuletzt belastende Themen wie der Handelskonflikt durch die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium rückten an den Börsen wieder etwas in den Hintergrund. Sie stecken aber nach wie vor in den Köpfen der Anleger - umso mehr, da US-Präsident Donald Trump nun auch mit Strafzöllen auf deutsche Autos droht. Die Aktien von Daimler , BMW und Volkswagen beeindruckte dies zuletzt jedoch wenig - sie rückten moderat vor.

Die Schlagzeilen am Aktienmarkt zu Beginn der Woche liefern die deutschen Energiekonzerne. RWE und Eon hatten bereits am Sonntag überraschend mitgeteilt, dass sie die Geschäftsfelder von Innogy unter sich aufteilen wollen. Eon will dazu in einem ersten Schritt Innogy komplett übernehmen und im Gegenzug den Konkurrenten RWE am eigenen Unternehmen beteiligen. Anleger begrüßen diese Schritte, wie die sehr hohen Kursgewinne zeigen.

Vom Anlagenbauer Gea Group gab es endgültige Jahreszahlen. Zudem steht am Nachmittag im Rahmen eines dann beginnenden Kapitalmarkttages die Veröffentlichung der neuen Mittelfristziele an. Analyst Jack O'Brien von Goldman Sachs ging zuletzt davon aus, dass der MDax-Konzern seinen Ausblick für 2020 senken wird. Derweil versucht Gea nach einem abermals schwachen Jahr seine Aktionäre mit einer Dividendenerhöhung bei Laune zu halten. Für 2017 will das Unternehmen 0,85 Euro je Aktie auszahlen - mehr als von Analysten erwartet. Die Aktien profitierten davon am Montag nicht, sie verloren als MDax-Schlusslicht nahezu 3 Prozent.

Die Papiere von ProSiebenSat.1 litten unter einer Verkaufsempfehlung der UBS und verloren weit abgeschlagen am Dax-Ende mehr als 2 Prozent. Die strukturellen Probleme des Medienkonzerns nähmen zu, hieß es von der Schweizer Bank. ProSiebenSat.1 steigt in Kürze in den MDax ab.

Dort verhalf ein positiver Analystenkommentar den Aktien von Zalando zu einem Gewinn von rund eineinhalb Prozent. Das Analysehaus RBC Capital hatte die Papiere wegen der sehr guten Positionierung des Mode-Onlinehändlers auf "Outperform" hochgestuft.

Lob von Analysten der Commerzbank und der Deutschen Bank bescherte den Aktien des Biotech-Unternehmens Morphosys an der TecDax-Spitze einen Aufschlag von mehr als 4 Prozent. Beide Häuser sehen für den Wert deutliches Kurspotenzial.

Im SDax sprangen die Anteile von Hypoport nach endgültigen Jahreszahlen um gut 3 Prozent hoch. Der Finanzdienstleister erzielte 2017 einen Rekordumsatz und rechnet mit dynamischem Wachstum für 2018./ajx/das

