Ein Teil des in Lemgo ansässigen Engelbert-Kämpfer-Gymnasiums ist in einem historischen Gebäude aus dem 18. Jahrhundert untergebracht. Daneben besteht die Schule aus einem Klassentrakt aus dem Jahr 1974 sowie dem 1997 fertiggestellten Neubau (Bild 1).

Seit der Errichtung des Neubaus sind 20 Jahre vergangen, so dass die Gebäudeautomation nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik entspricht. Ende der 1990er Jahre war an die Möglichkeiten einer modernen Building-IoT-Lösung, also der Überführung des Internets der Dinge in die Gebäudeautomation, natürlich noch nicht zu denken. Zukünftig werden sich jedoch viele Immobilienbesitzer und Bauherren mit IP-basierten Automatisierungssystemen beschäftigen müssen. Diese bieten bei der Neuerstellung ebenso wie bei der Modernisierung oder Erweiterung von Bestandsimmobilien neben einigen Herausforderungen zahlreiche Chancen. Welche das sind, lässt sich am Beispiel des Gymnasiums verdeutlichen.

Beschattung bislang nicht in Raumklimaregelung einbezogen

Das Herzstück der an der Schule umgesetzten Building-IoT-Lösung bildet das Gebäudemanagementsystem »Emalytics« von Phoenix Contact. Die Plattform, die die Gebäudeleittechnik mit einem aktiven Energiemanagement kombiniert, zeichnet sich unter anderem durch die Unterstützung aller relevanten Kommunikationsprotokolle sowie vielfältige Visualisierungsmöglichkeiten aus.

Das Benutzermanagement erlaubt dem erfahrenen Bediener wie auch dem interessierten Zuschauer und dem Facility Manager, der die aufgetretenen Störungen beheben muss, unterschiedliche Nutzungs- und Eingriffsmöglichkeiten.

Zudem umfasst das Managementsystem schnelle Diagnosewerkzeuge, die sich bei Bedarf durch eine Fernwartungsoption ergänzen lassen. Dabei wird der Zugriff auf Alarme, Protokolle, Grafiken, Zeitpläne und Konfigurationsdaten über einen Standard-Webbrowser realisiert (Bild 2).

Das lichtdurchflutete Forum des Gymnasiums ließ sich bislang nicht optimal klimatisieren, weil ...

