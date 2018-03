Nach den starken Vorgaben von der Wall Street bewegt sich der DAX zum Wochenstart im grünen Bereich. Die 12.500-Punkte-Marke, an der der deutsche Leitindex in den letzten Wochen immer wieder abprallte, konnte er bisher aber noch nicht erreichen. Skepsis in Bezug auf Donald Trump dürfte die Euphorie bremsen.

Den vollständigen Artikel lesen ...