Aus unserem neuen Börsenbrief: http://www.boerse-social.com/gabb Auf dem Radar: Telekom AustriaTelekom Austria war die komplette abgelaufene Woche im Plus (5,41% Zuwachs von 7,21 auf 7,6) aktuelle Indikation: 7.54 / 7.59 Veränderung zu letztem SK: -0.46% Auf dem Radar: SBOSBO war die komplette abgelaufene Woche im Plus (16,85% Zuwachs von 78,95 auf 92,25) aktuelle Indikation: 92.04 / 92.54 Veränderung zu letztem SK: 0.04% Auf dem Radar: Bawag GroupBawag war die komplette abgelaufene Woche im Plus (5,84% Zuwachs von 43,12 auf 45,64) aktuelle Indikation: 45.67 / 45.90 Veränderung zu letztem SK: 0.31%

Den vollständigen Artikel lesen ...