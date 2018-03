12.03.2018 Zugemailt von / gefunden bei: LGT (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Die LGT erzielte im Geschäftsjahr 2017 in allen Regionen und Geschäftsfeldern sehr gute Ergebnisse, die sowohl auf anhaltendes organisches Wachstum als auch auf erfolgreiche Übernahmen zurückzuführen sind. Die Integration des Private-Banking-Geschäfts von ABN AMRO in Asien und dem Mittleren Osten per Mai 2017 und des in London und Paris ansässigen Private-Debt-Managers European Capital Fund Management per Juni 2017 trug signifikant zum Wachstum bei. Ebenso leistete die britische...

