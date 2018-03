Das Investmenthaus Bryan Garnier will den fairen Wert für die Papiere von Eon nach einer Grundsatzeinigung mit RWE über die Übernahme und Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy prüfen. Sein Anlageurteil für Eon ließ Analyst Pierre-Antoine Chazal in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion auf "Neutral". Er gehe davon aus, dass die komplexen Transaktionen Eon finanziell nicht unter Druck setzen und letztlich gewinnsteigernd sein dürften, schrieb er. Chazal rechnet für das Ergebnis je Aktie 2019 und 2020 mit einem positiven Einfluss von durchschnittlich 7 Prozent. Wegen der Komplexität sei eine umfassende Einschätzung zum aktuellen Zeitpunkt aber schwer./ag/ck Datum der Analyse: 12.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0017 2018-03-12/10:26

ISIN: DE000ENAG999