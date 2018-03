Das Investmenthaus Bryan Garnier hat die Einstufung für Innogy anlässlich der Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Die Ergebnisse für 2017 sowie der bestätigte Ausblick für das laufende Jahr hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Pierre-Antoine Chazal in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung. Im Fokus stehe allerdings die geplante Übernahme des RWE-Anteils am Ökostromkonzern durch Eon, so der Experte./ag/ck Datum der Analyse: 12.03.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0018 2018-03-12/10:26

ISIN: DE000A2AADD2