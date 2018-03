Die Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest am EUR Futures Markt am Freitag um 982 Kontrakte gestiegen ist, während das Endergebnis am Donnerstag bei 562.849 Kontrakten lag. Das Volumen fiel zeitgleich um mehr als 182K Kontrakte, so dass die Gewinne im Zusammenhang mit der EZB Sitzung teilweise abgebaut wurden. EUR/USD Rangehandel zwischen ...

