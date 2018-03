Ende letzten Monats hat der berühmte Investor Warren Buffett seinen jährlichen Aktionärsbrief an die Aktionäre von Berkshire Hathaway (WKN:A0YJQ2) veröffentlicht. Wie üblich wurde der Brief mit wertvollen Tipps für die Investoren gefüllt und reichte von der Art und Weise, wie das Steuerreformgesetz die Gewinne steigerte, bis hin zu der Frage, warum die Investoren sich niemals Geld leihen sollten, um Aktien zu kaufen.



Hier ist ein Blick auf drei wichtige Punkte aus Berkshires jährlichem Brief an die Aktionäre von 2017, die die Investoren nicht übersehen sollten.

1. Auf der Suche nach "großen Übernahmen"

Es ist kein Geheimnis, dass sich das Vermögen von Berkshire immer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...