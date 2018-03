Von Marc Bisbal Arias

PARIS (Dow Jones)--Die Baukonzerne Vinci und Hochtief haben einen Auftrag für die Planung und den Bau einer Metro-Linie in Kopenhagen erhalten. Der Auftrag hat ein Volumen von 460 Millionen Euro, wie die französische Vinci SA mitteilte. Er wurde an ein paritätisches Joint Venture der beiden Konzerne vergeben, bei dem Hochtief die technische Federführung übernimmt. Das Projekt ist auf sechs Jahre angesetzt. Der Vertrag wurde am 28. Februar unterzeichnet.

March 12, 2018 05:01 ET (09:01 GMT)

