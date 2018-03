Gute Vorgaben von den Übersee-Börsen und deutliche Kursgewinne bei den Aktien deutscher Energieversorger haben den Dax am Montag weiter vorangetrieben. Der Leitindex Dax (DAX 30) gewann in der ersten Handelsstunde 0,55 Prozent auf 12 414,78 Punkte. Damit knüpfte das Barometer an seine Erholung der Vorwoche an, in der es um rund dreieinhalb...

