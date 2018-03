FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Morphosys-Aktien haben am Montagmorgen nach positiven Analystenstudien ihr vorbörsliches Plus im Xetra-Handel deutlich ausgebaut. Sie setzten sich mit einem Kursgewinn von zuletzt 5,21 Prozent auf 83,75 Euro klar an die Spitze des TecDax . Das Techwerte-Barometer stand gut 1 Prozent höher.

Analyst Daniel Wendorff von der Commerzbank hob sein Kursziel auf 98 Euro an, und Gunnar Romer von der Deutschen Bank sieht nun Luft bis 94 Euro. Beide Experten raten bei den Papieren des Biotech-Konzerns zum Kauf.

Romer rechnet mit einem guten vierten Quartal des Biotech-Unternehmens. Da er inzwischen positiver zum Schuppenflechte-Mittel Tremfya sowie den in der Entwicklung befindlichen Antikörpern MOR208 und MOR106 eingestellt sei, habe er das Kursziel angehoben. Morphosys sei auf dem Weg, ein kommerzieller Biopharma-Hersteller zu werden, schrieb der Experte. Wendorff äußerte sich ebenfalls positiv zum Krebsantikörper MOR208: Der Weg zur Zulassung werde in den kommenden Wochen ersichtlicher werden.

Mit dem aktuellen Kursgewinn robben sich die Papiere wieder an ihr im Januar-erreichtes Mehrjahreshoch von 87,35 Euro heran. Noch vor gut einem Monat hatten sie im Tief bei etwas über 70 Euro noch deutlich weniger gekostet. Eine negative Studie der RBC hatte damals die Papiere unter Druck gesetzt./ajx/mis/das

ISIN DE0006632003

AXC0099 2018-03-12/10:38