BERLIN (dpa-AFX) - Die Sanktionen gegen Russland wegen der Krise in der Ukraine werden aus Sicht der deutschen Wirtschaft noch lange gravierende Auswirkungen auf das Russlandgeschäft deutscher Unternehmen haben. "Es wird sehr, sehr lange dauern, beim Russlandgeschäft wieder das alte Niveau zu erreichen - selbst wenn die gegenseitigen Sanktionen bald aufgehoben werden", sagte Michael Harms, Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Für eine strategische wirtschaftliche Partnerschaft mit Russland sind die Sanktionen ein schwerer Schlag gewesen."

Die EU-Staaten hatten 2014 mit Wirtschaftssanktionen auf die Annexion der Krim und Russlands sonstiges Agieren in der Ukrainekrise reagiert. Sie wurden immer wieder verlängert, zuletzt bis zum Sommer. Russland hatte im Gegenzug ein Einfuhrverbot für Lebensmittel verhängt. Die Sanktionen belasteten auch deutsche Unternehmen. 2017 waren die Exporte aber wieder gestiegen.

"Man muss unterscheiden zwischen kurzfristigen sowie mittel- und langfristigen Folgen", sagte Harms. Kurzfristig habe der Einbruch des Russlandgeschäfts 2014 vor allem am stark gesunkenen Ölpreis und dem Rubelverfall gelegen. Die Sanktionen seien dafür nur schätzungsweise zu 20 Prozent verantwortlich gewesen. "Viel gravierender sind für uns die langfristigen negativen Wirkungen der Sanktionen." Auch im Falle einer Aufhebung seien die alten Marktanteile kaum wiederzugewinnen.

"Ohne substanzielle Fortschritte in der Ukrainekrise sehen wir kaum eine Chance für eine Aufhebung der gegenseitigen Sanktionen", sagte Harms. "Es kann aber durchaus sein, dass Putin seine letzte Amtszeit nutzen will, um einen Schritt auf den Westen zuzugehen im Ukrainekonflikt. Der Ball liegt klar im Spielfeld Putins." Der russische Präsident Wladimir Putin (65) steuert bei der Präsidentenwahl am 18. März weitere sechs Jahre als Staatschef an. Harms: "Russland sollte unser strategischer Partner sein, in Sicherheitsfragen und in der Wirtschaft."/hoe/DP/das

AXC0100 2018-03-12/10:38