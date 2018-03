Frankfurt - Der Handel am Markt für europäische Staatsanleihen außerhalb des gemeinsamen Währungsraumes verlief im Februar recht volatil, so die Experten von Union Investment.Eine Korrektur an den Aktienmärkten habe eine Flucht in sichere Häfen ausgelöst. Schnell sei es aber auch wieder zu einer Gegenbewegung gekommen. Mit Blick auf die Kursentwicklung in den einzelnen Ländern lasse sich kein klarer Trend ausmachen. Schuldverschreibungen aus Ungarn und der Türkei dürften in erster Linie unter der allgemeinen Risikoaversion gelitten haben. Wichtiger als die Risikoaversion der Marktteilnehmer seien jedoch länderspezifische Nachrichten gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...