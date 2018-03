Der Autovermieter Sixt SE (ISIN: DE0007231326) will seinen Aktionären je Stammaktie eine Dividende von 1,95 Euro und je Vorzugsaktie 1,97 Euro ausbezahlen. Zusätzlich soll eine Sonderdividende in Höhe von jeweils 2,05 Euro je Aktie für beide Aktiengattungen ausgeschüttet werden. Sixt begründet die Zahlung der Sonderdividende mit der Geschäfts- und Ergebnisentwicklung 2017 sowie dem Verkauf der Beteiligung an dem Gemeinschaftsunternehmen DriveNow ...

