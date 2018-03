Am Boden: Das Geschäft von Apple und der Aktienkurs lagen 2003 darnieder. Mit Steve Jobs kamen erste Lichtblicke zurück - auch der Chart drehte von einer Seitwärtsbewegung in einen neuen Aufwärtsmodus. Der Kursverlauf antizipierte sogar den gigantischen Erfolg des iPhone. Apple jetzt oben zu kaufen mag eine gute Idee sein. Doch richtig gewonnen haben Strategen, die früher eingestiegen sind: Bei Apple wurden aus 2.000 Dollar in 14 Jahren auf diese Weise 170.000 Dollar.

