Oddo BHF hat Eon von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,50 auf 10,00 Euro angehoben. Im Falle einer Übernahme von Innogy würden sich die Spielregeln ändern, schrieb Analyst Stephan Wulf in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Essener würden sich dann auf das Netzgeschäft konzentrieren, das im Zuge der Digitalisierung und Dezentralisierung enormes Wachstumspotenzial habe. Dank der Rückzahlung der Atomsteuer könne Eon die Übernahme ohne Probleme stemmen. Eon und RWE hatten am Wochenende eine Grundsatzeinigung über die Übernahme und Zerschlagung der RWE-Ökostromtochter Innogy bekannt gegeben./ag/ck Datum der Analyse: 12.03.2018

ISIN: DE000ENAG999