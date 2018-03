E.ON erzielte in Gesprächen mit RWE eine grundlegende Einigung über den Erwerb des von RWE gehaltenen 76,8-Prozent-Anteils an Innogy. Jener soll im Rahmen eines weitreichenden Tauschs von Aktivitäten und Beteiligungen stattfinden. Zudem würde E.ON einen Teil des Geschäfts mit erneuerbaren Energien und die Minderheitsbeteiligungen an den von RWE betriebenen Kernkraftwerken Emsland und Gundremmingen an RWE übertragen. Des Weiteren würde RWE das gesamte Geschäft mit erneuerbaren Energien von Innogy erhalten, zudem das Geschäft mit Gasspeichern und den Anteil am österreichischen Energieversorger Kelag. Die Übertragung würde mit ökonomischer Wirkung zum 1. Januar 2018 erfolgen. Die Transaktion sieht zudem eine Barzahlung von RWE in Höhe von 1,5 Milliarden Euro an E.ON vor.

Auf Jahreshoch

Den Innogy-Aktionären ...

Den vollständigen Artikel lesen ...