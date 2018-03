Opel will seine Verkäufe in Übersee bis 2020 verdoppeln. Dazu soll die Präsenz in Exportmärkten gestärkt werden. In Afrika bauen die Rüsselsheimer zusammen mit dem Mutterkonzern PSA jetzt eine Montage auf.

Unter der Ägide von General Motors war Opel auf Europa beschränkt. Im neuen Mutterkonzern PSA soll die Marke internationaler werden - auch in der Produktion. Noch in diesem Jahr werden die ersten Fahrzeuge in Afrika gefertigt, wie der Autobauer am Montag mitteilte. In dem angekündigten PSA-Werk in Namibia wird in einem ersten Schritt das SUV Grandland X vom Band laufen. Starten wird die Montage laut Opel bereits in der zweiten Jahreshälfte 2018. Weitere Produkte werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

"Die profitablen Verkäufe auf Märkten außerhalb Europas deutlich zu steigern, ist eine der zentralen Säulen unseres Strategieplans Pace - und wir machen in diesem Bereich große Fortschritte", sagte Opel-Chef Michael Lohscheller laut der Mitteilung. Die Entscheidung zeige, wie sehr Opel davon profitiere, ...

