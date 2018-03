Bevor wir eine Flasche Bier öffnen können, hat diese einen weiten Weg hinter sich: LKWs liefern das Leergut zurück an die Brauereien. Sowohl die Getränkekisten, die sogenannten Gebinde, als auch die Flaschen werden nach Sorte, Größe und Inhalt sortiert. Nach der Reinigung, Kontrolle und Inspektion laufen die Flaschen in die Abfüllanlagen. Bei Krombacher läuft der Prozess der Abfüllung in acht Flaschenabfülllinien. Jede Linie befüllt bis zu 60000 Flaschen in der Stunde. Um die Abfüllleistung von ca. 300 Litern in der Minute zu erreichen, arbeitet Krombacher bei seinen Abfüllanlagen seit Jahren mit der Automatisierungssoftware zenon von Copa-Data.

Der Zahn der Zeit birgt Risiken

Kommen die Maschinen in die Jahre, birgt das für deren Betreiber erhebliche Risiken: Ersatzteile sind nach einigen Jahren nur noch schwer oder gar nicht mehr erhältlich und selbst Ersatzteile, die zeitgleich mit den Maschinen angeschafft wurden, altern und bieten somit keine Garantie mehr für eine einwandfreie Funktion. Moderne Hardware hingegen ist oft nicht mit der bestehenden Bedienersoftware kompatibel. Da die Maschinen zudem in einer 24/7-Produktion arbeiten, nimmt ein ungeplanter Ausfall schnell Dimensionen an, die kaum zu kompensieren sind.

Ein weiterer wesentlicher Faktor ist das Thema Sicherheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...