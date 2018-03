Es geht um 76,8 Prozent, die RWE an Innogy hält und die Eon nun durch einen weitreichenden Tausch von Geschäftsaktivitäten und Beteiligungen erwerben will. Die Vereinbarung sieht vor, die Geschäftsbereiche neu aufzuteilen und dabei das Erneuerbaren-Geschäft unter dem Dach von RWE anzusiedeln, während Eon sich auf Energienetze und Kundenlösungen fokussieren soll.Eine der größten Fusionen im deutschen Energiesektor steht bevor. Am Sonntag veröffentliche die Eon SE eine Ad-hoc-Meldung, dass sie sich mit der RWE AG über den Erwerb der Beteiligung an deren Tochtergesellschaft Innogy geeinigt hat. Derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...